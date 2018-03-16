Виктор Гончаренко: «Стиль Арсена Венгера известен: это контроль мяча, игра в атаку»

Автор: Никита Пронин 0

Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, соперником «армейцев» на данной стадии турнира будет лондонский «Арсенал».

«Самым грозным вариантом, наверное, был «Атлетико». Выпал «Арсенал» — тоже топ-клуб с именем. Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков. Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждем полные трибуны.

Стиль Арсена Венгера известен: это контроль мяча, игра в атаку.К слову, пополнивший наш штаб Александр Ермакович осенью во главе БАТЭ встречался с «Црвеной Звездой», которую мы прошли в 1/16 финала, и с «Арсеналом». Так что у нас вновь будет очень хорошая информация о сопернике.

Также будем внимательно смотреть их матчи с «Миланом», ответный был для лондонцев непростым, они допускали ошибки. Наша же главная задача — подойти в хорошем состоянии к этим матчам», — заявил Гончаренко.

Напомним, что ЦСКА сумел пройти «Лион» в 1/8 финала, обыграв французов на их поле.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА

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