Никита Симонян: «Сначала травмы у центральных защитников сборной России, а теперь у Кокорина… Пришла беда»

Автор: Дмитрий Темников 0

Александр Кокорин

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался относительно травмы Александра Кокорина. Форвард «Зенита» получил травму во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг». 

«Мы на техническом комитете говорили о подготовке национальной команды со Станиславом Черчесовым. Когда готовишь команду, думаешь обойтись без травм, а тут посыпались такие травмы. Сначала два центральных защитника, а теперь Кокорин…Пришла беда, как говорят. В лице Кокорина это большая потеря, учитывая то, что он в этом году в хорошем состоянии», — заявил 91-летний функционер.

Напомним, пресс-служба петербуржцев подтвердила, что нападающий получил разрыв крестообразных связок. Скорее всего, Александр пропустит ЧМ в России.

Фото: Global Look Press
Источник: РИА Новости

 

 

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