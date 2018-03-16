Игорь Акинфеев — лидер по числу отбитых ударов в 1/8 Лиги Европы

Автор: Дмитрий Темников 0

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал лидером по количеству отраженных ударов на стадии 1/8 финала. Об этом сообщается в InStat.

 За два матча против «Лиона» Акинфеев отбил 12 ударов. Также Игорь занял второе место по проценту отраженных ударов (80%). Лидером в этом показателе стал Александр Вальке из «Зальцбурга» (88%).

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, который открыл счет в ответной игре с «Лионом», стал обладателем уникальной серии. Если Головин забивал в матчах текущего розыгрыша Лиги Европы, то ЦСКА  всегда выигрывал.

Фото: Global Look Press
Источник: InStat Sport

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