Игорь Акинфеев — лидер по числу отбитых ударов в 1/8 Лиги Европы

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал лидером по количеству отраженных ударов на стадии 1/8 финала. Об этом сообщается в InStat.

За два матча против «Лиона» Акинфеев отбил 12 ударов. Также Игорь занял второе место по проценту отраженных ударов (80%). Лидером в этом показателе стал Александр Вальке из «Зальцбурга» (88%).

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, который открыл счет в ответной игре с «Лионом», стал обладателем уникальной серии. Если Головин забивал в матчах текущего розыгрыша Лиги Европы, то ЦСКА всегда выигрывал.

Фото: Global Look Press

Источник: InStat Sport