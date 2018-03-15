Дидье Дешам озвучил заявку сборной Франции на товарищеские матчи

Стала известна заявка сборной Франции на матчи с Колумбией и Россией. Об это сообщил главный тренер французской сборной Дидье Дешам.
Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);
защитники: Лука Динь («Барселона»), Лукас Эрнандес («Атлетико»), Лоран Косельни («Арсенал»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Джибриль Сидибе («Монако»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);
полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Н’Голо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Тома Лемар («Монако»);
нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Виссам Бен-Йеддер («Севилья»).
Матч Россия – Франция состоится в Санкт-Петербурге 27 марта.
Фото: Global Look Press
Источник: Федерация футбола Франции