Дидье Дешам озвучил заявку сборной Франции на товарищеские матчи

Автор: Никита Пронин 0

Франция

Стала известна заявка сборной Франции на матчи с Колумбией и Россией. Об это сообщил главный тренер французской сборной Дидье Дешам.

Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);

защитники: Лука Динь («Барселона»), Лукас Эрнандес («Атлетико»), Лоран Косельни («Арсенал»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Джибриль Сидибе («Монако»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);

полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Н’Голо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Тома Лемар («Монако»);

нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Виссам Бен-Йеддер («Севилья»).

Матч Россия – Франция состоится в Санкт-Петербурге 27 марта.

Фото: Global Look Press
Источник: Федерация футбола Франции

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Черчесов

Стал известен состав сборной России на контрольные матчи c Бразилией и Францией

Сборная России

Станислав Черчесов составил список кандидатов в сборную на ЧМ. За ними будут следить допинг-офицеры

Vasiliy Berezutskiy Alexey Berezutskiy

Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 