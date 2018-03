УЕФА открыл дело в отношении «Бешикташа» из-за рыжего кота

К турецкому клубу «Бешикташ» может быть оштрафован из-за организации матча. Один из поводов этого выбежавший кот во время матча.

«Бешикташ» обвиняется в плохой организации матча Лиги чемпионов против «Баварии». Выбежавший рыжий кот во время матча является одним из поводов для открытия дела. Дело будет рассмотрено 31 мая.

This tubby orange #cat is the most exciting thing that’s happened in today’s #UEFA #ChampionsLeague game between #BayernMunich and #Beşiktaş .. A complete and utter meltdown by Beşiktaş in #Istanbul and an #insipid performance by Bayern. #catpower #kedigüçü pic.twitter.com/hcO0u68ya2

