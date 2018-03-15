Лига Европы, 1/8 финала. «Атлетико» громит «Локомотив» в ответном матче

Московский «Локомотив» принимал «Атлетико» во ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Быстрый гол Корреа предрешил дальнейший разгром.

Лига Европы. 1/8 финала.

ЛОКОМОТИВ — АТЛЕТИКО – 1:5 (1:1)

Москва. 15 марта.

Стадион: «Локомотив». 21265 зрителей.

Судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

«Локомотив»: Коченков, Чорлука (Пейчинович, 75), Кверквелия, Рыбус, Лысов, Коломейцев (Тарасов, 63), И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46).

«Атлетико»: Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Годин, Филипе Луис (Эрнандес, 62), Тейе, Коке, Габи, Сауль (Гризманн, 61), Корреа, Ф. Торрес.

Голы: 0:1 – Корреа (16), 1:1 – Рыбус (20), 1:2 – Сауль (47), 1:3 – Торрес (70, с пенальти), 1:4 — Торрес (70), 1:5 – Гризманн (86).

5 (4) удары (в створ) 10 (8)

11 фолы 10

7 угловые 4

0 офсайды 3

47 % владения мячом 53

Поражение 0:3 в первом матче 1/8 Лиги Европы не сулило московскому «Локомотиву» больших перспектив. В первом тайме «Железнодорожники» очень достойно смотрелись на фоне одного из грандов испанской Примеры. На быстрый гол Анхеля Корреа красивым ударом ответил Мацей Рыбус – 1:1 к перерыву. Во втором тайме игра вновь проходила на встречных курсах, однако мячи забивал только «Атлетико». Гол Сауля вновь вывел испанцев вперед. А дубль Торреса и гол Гризманна превратили счет в разгромный. 1:5 — «Локомотив» покидает Лигу Европы.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»