Гарет Саутгейт: «Сборная Англии с нетерпением ждет поездки на ЧМ-2018»

Автор: Владимир Шевелев 0

Gareth Southgate

Сборная Англии готовится к товарищеским матчам с командами Голландии и Италии. Накануне этих встреч главный тренер англичан Гарет Саутгейт высказался о возможном бойкоте ЧМ-2018.

«Конечно, это довольно серьезная проблема, и она быстро развивается. Но моя работа как тренера сборной Англии – сосредоточиться на подготовке команды и футболе. Насколько я владею информацией, мы готовимся к ЧМ-2018. У нас нет сомнений, что мы должны заниматься именно этим.

Единственное, о чем нужно беспокоиться – о безопасности команды и болельщиков, которые поедут в Россию. Именно об этих вещах стоит думать. Но это вне моей компетенции. Мы с нетерпением ждем поездки на ЧМ-2018. И именно на этом ограничиваются мои полномочия», – сказал Саутгейт.

Ранее был оглашен состав сборной Англии к товарищеским матчам с командами Голландии и Италии.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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