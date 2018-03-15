Геннадий Орлов о жалобах Манчини: «Когда мужик слабый, он уже не мужик»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением мнением о словах главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, ранее выражавшего недовольство трансферными возможностями петербургского клуба.

«Уже есть целая категория таких тренеров – не только Манчини. Даже Моуринью, работающий в клубе с самой высокой прибылью, говорит, что не имеет возможности покупать таких игроков, как «Манчестер Сити».

Но это плутовство. Это говорит о том, что тренер расписывается в своей слабости. Когда мужик слабый, он уже не мужик. Что Моуринью, что Манчини, до этого у нас ещё были Луческу и Виллаш-Боаш – все говорят, что им не купили тех и тех. Ребята, вы тренеры, ваша задача – из сырца довести продукт до совершенства», — сказал Орлов.

В текущем сезоне «Зенит» под руководством Роберто Манчини занимает пятое место в РФПЛ, набрав 39 очков после 22 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»