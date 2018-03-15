РФС подтвердил назначение Александра Кержакова тренером юношеской сборной России

РФС официально сообщил о назначении бывшего форварда «Зенита» Александра Кержакова старшим тренером юношеской сборной России, составленной из игроков 2001 года рождения. Контракт между сторонами рассчитан до конца 2019 года.

Кандидатуру нового тренера обсудили на своем заседании члены технического комитета РФС, они рекомендовали назначить Кержакова на пост.

«Мы уделяем большое внимание молодым футболистам, постоянно работаем над созданием условий для их профессионального роста. Уверен, им есть чему поучиться у Александра Кержакова, который много лет отдал российскому футболу в качестве игрока и является рекордсменом по количеству забитых мячей за сборную России.

Мы готовим серьезные реформы в РФС, формируем молодую и амбициозную управленческую команду, и хорошо, что он к ней присоединился», – сказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Сам бывший нападающий «Зенита» высказался о своем назначении на должность старшего тренера юношеской сборной России.

«Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в ВШТ. Меня также позвали работать в систему «Зенита» координатором юношеских команд. За это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах.

Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение. И очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия. Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу – с будущим нашего футбола», – дал комментарии Кержаков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»