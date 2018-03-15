Гарет Саутгейт пригласил в сборную Англии трех новых игроков

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом представил список из 27 футболистов. Они будут готовиться к товарищеским матчам с командами Голландии и Италии.

Вратари: Джо Харт («Вест Хэм»), Джек Батленд («Сток Сити»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»).

Защитники: Райан Бертран («Саутгемптон»), Джозеф Гомес («Ливерпуль»), Харри Магуайр («Лестер»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Алфи Моусон («Суонси»), Киран Триппьер, Дэнни Роуз (оба – «Тоттенхэм»), Кайл Уокер, Джон Стоунз (оба – «Манчестер Сити»),

Полузащитники: Джек Уилшер («Арсенал»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич»), Льюис Кук («Борнмут»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Эрик Дайер, Деле Алли (оба – «Тоттенхэм»), Эшли Янг, Джессе Лингард (оба – «Манчестер Юнайтед»), Алекс Окслейд-Чемберлен, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана (все – «Ливерпуль»),

Нападающие: Дэнни Уэлбек («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди («Лестер»),

В списке Саутгейта выделяются сразу три дебютанта — защитники Алфи Моусон и Джеймс Тарковски, а также хавбек Льюис Кук. В текущем сезоне Моусон провел за «Суонси» 30 матчей в АПЛ, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. На счету Тарковски 30 игр за «Бернли», а Льюис Кук сделал два ассиста в 22 встречах за «Борнмут».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер сборной Англии

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»