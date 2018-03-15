Хаби Алонсо может сесть в тюрьму на 8 лет

Экс-игрок «Баварии», «Реала» и «Ливерпуля» Хаби Алонсо может оказаться в тюрьме. Это связано с уклонением от уплаты налогов.

Хаби Алонсо грозит до 8 лет тюрьмы. Налоговые службы Испании провели расследование, в ходе которого выяснилось, что футболист использовал подставную фирму для управления маркетинговыми правами. По итогам расследования были выявлены три случая нарушения закона. Также испанец должен будет выплатить штраф в размере 8 миллионов евро.

Летом 2017 года Алонсо завершил профессиональную карьеру.

Фото: Global Look Press

Источник: El Confidencial