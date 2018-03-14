«Динамо» не может договориться с ВТБ об условиях аренды нового стадиона

«Динамо» не может договориться с «ВТБ Арена Парк» о проведении матчей со следующего сезона на стадионе «Динамо». Стороны не сходятся в арендном соглашении.

Как утверждает источник, в «ВТБ Арене» требуют у «бело-голубых» 6 миллионов рублей в качестве арендной платы за проведение одного матча. При этом «Динамо» готово предложить максимум 4 миллиона. Еще несколько миллионов «Динамо» придется тратить непосредственно на организацию матча – маркетинговые активности и прочее. Кроме того, клуб разделит доход от продажи лож на новом стадионе с владельцами арены.

Руководство «Динамо» угрожает отказаться от идеи аренды стадиона, если не будут приняты их условия, мотивируя это тем, что арена будет простаивать. Впрочем, в ВТБ считают, что «Динамо» попросту будет больше негде играть.

Ожидается, что «Динамо» должно начать выступления на новом стадионе со следующего сезона, но пока стороны не могут прийти к согласию, и риск того, что это не удастся сделать, вполне вероятен. В текущем чемпионате бело-голубые выступают на «Арене-Химки».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»