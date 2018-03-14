«Динамо» подтвердило отставку генерального директора

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев покинул свой пост. Московский клуб подтвердил эту информацию, выступив с заявлением на официальном сайте.

«Большинством голосов совет директоров принял решение досрочно прекратить полномочия Е. Муравьева в качестве генерального директора.

В связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP, совет директоров принял к сведению информацию Е. Муравьева и его предложения об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были одобрены советом директоров. Клуб продолжит работу в штатном режиме под руководством исполнительного директора А. Смертина», – говорится в заявлении.

Неделю назад «Динамо» опровергало информацию об отставке Муравьева.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Динамо»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»