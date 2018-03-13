ФИФА извинилась за неполадки на своем сайте во время покупки билетов

Автор: Дмитрий Темников 0

Эмблема ЧМ-2018

ФИФА принесла извинения болельщикам, которые столкнулись с трудностями по покупке билетов на официальном сайте организации. Сегодня в 12:00 по мск была возобновлена продажа на матчи турнира. 

«Мы приносим свои извинения тем, кто сегодня испытывал трудности при покупке билетов. Мы отметили множество подобных сообщений и полностью понимаем ваше разочарование.

Нам сообщили, что проблемы связаны с большим количеством болельщиков, которые желают получить доступ к платформе по продаже билетов. Благодарим за ваше терпение», — такое сообщение появилось в официальном твиттере ФИФА.

Напомним, в полдень по московскому времени болельщики получили шанс на приобретение билетов в порядке живой очереди. Этот этап продаж пройдет до 3 апреля.

Фото: Global Look Press
Источник:  «твиттер» ФИФА

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