Алексей Игонин: «Такое ощущение, что Манчини уже готовится к своему отъезду»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал обстановку в команде. Также экс-игрок оценил возможность отставки главного тренера Роберто Манчини.

«Давайте сравним две ситуации. После ничьей, когда были вопросы по судейству, Манчини зашел в раздевалку – и что сказал? Что судья – нехороший человек. То, что он говорил в камеру, – это как раз было сказано в раздевалке. А зайдет Бышовец, Морозов, тот же Семин в раздевалку после такого матча – что он скажет? По раздевалке стаканы будут летать.

Почему-то у Манчини очень много высказываний, и они не относятся к игре, не объясняют, что случилось и почему. У меня такое ощущение, что это уже подготовка к своему отъезду. Где та точка, при которой Фурсенко может принять решение по тренерскому посту? Мне кажется, эта точка примерно на 16-й странице контракта.

Нужно только определиться, готовы ли к этим суммам, учитывая все происходящее. Как все происходит перед уходом тренера? Сначала критикуют футболистов, потом, когда терять уже нечего, переходят на критику руководства. Дальше – город, болельщики, и на этом все заканчивается», — сказал Игонин.

В текущем сезоне «Зенит» под руководством Роберто Манчини занимает пятое место в РФПЛ, набрав 39 очков после 22 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»