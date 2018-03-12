Майкл Кэррик завершит спортивную карьеру по окончании текущего сезона

Автор: Дмитрий Темников 0

Кэррик

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и экс-футболист сборной Англии Майкл Кэррик завершит карьеру по окончании текущего сезона. Об этом сообщил сам игрок. 

«Приходит время, когда тело говорит тебе, что пора прекращать играть. Это то, что нужно принять», — заявил Майкл в разговоре с пресс-службой «МЮ». Ранее 36-летний футболист прокомментировал слова главного тренера манкунианцев Жозе Моуриньо о том, что с начала следующего сезона он войдет в штаб помощников к португальцу: «Мы все еще обсуждаем это, пока ничего нельзя подтвердить. Но, скорее всего, все будет именно так».

Напомним, Кэррик перешел в «МЮ» из «Тоттенхэма» в 2006 году. В составе «красных дьяволов» хавбек пять раз выигрывал АПЛ, становился 6-кратным обладателем Суперкубка Англии, два раза побеждал в Кубке лиги и по одному разу выигрывал Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

Фото: Global Look Press
Источник:  Официальный сайт ФК «Манчестер Юнайтед»

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