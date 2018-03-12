Премьер-лига. 22-й тур. «Локомотив» побеждает «Урал» на выезде

В заключительном матче 22-го тура встречались «Урал» и «Локомотив». «Железнодорожники» одержали уверенную победу.
Премьер-лига. 22-й тур.
УРАЛ – ЛОКОМОТИВ – 0:2 (0:2)
Екатеринбург. 12 марта.
Стадион: «СКБ-Банк Арена». 5250 зрителей.
Судья: Владимир Москалев (Воронеж).
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Димитров (Чантурия, 60), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Егорычев (Фидлер, 68), Эль-Кабир, Ильин, Бикфалви.
«Локомотив»: Коченков, Лысов, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, И. Денисов, Коломейцев, Фернандеш (Ротенберг, 90), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер (Тарасов, 84).
Голы: 0:1 — Ан. Миранчук (11), 0:2 – Фернандеш (15, с пенальти).
Предупреждения: Лысов (42), Емельянов (57), Балажиц (58), Кверквелия (61), Бумаль (65), Чантурия (75).
12 (7) удары (в створ) 10 (7)
20 фолы 16
2 угловые 5
2 офсайды 2
52 % владения мячом 48
Матч «Урал»- «Локомотив завершал программу 22-го тура. Исход встречи был решен в самом начале. На 11-й минуте Антон Миранчук открыл счет, удачно сыграв на добивании. А спустя пять минут красно-зеленые получили право на пенальти, который реализовал Мануэл Фернандеш. В дальнейшем гости могли еще увеличить преимущество, но конца игры счет не изменился. 0:2 — уверенная победа лидера чемпионата.
Фото: Твиттер РФПЛ
Источник: Еженедельник «Футбол»