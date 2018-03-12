Полиция Греции выдала ордер на арест Ивана Саввиди

Греческая полиция предприняла меры в отношении Ивана Саввиди. Помимо этого следующий тур чемпионата страны может быть перенесен.

Иван Саввиди может быть арестован за выход на поле с оружием вместе со своими телохранителями во время матча ПАОК — АЕК. Полиция Греции уже выдала ордер на его задержание.

Также отметим, что премьер-министр страны Алексис Ципрас и заместитель министра спорта Георгиос Вассилиадис могут отменить ближайший тур чемпионата.

Напомним, что на последних минутах матча хозяева забили гол, который должен был стать победным. Однако судья Георгиос Коминис не стал засчитывать мяч, зафиксировав офсайд. Хозяева не согласились с решением Коминиса и отказывались продолжать матч. На поле возникла заварушка с участием игроков обоих клубов. В дело вмешался глава ПАОК Иван Саввиди, который спустился с трибун с огнестрельным оружием.

Фото: Global Look Press

Источник: Gazzetta.gr