Стал известен состав сборной России на контрольные матчи

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым озвучил список игроков, которые будут заявлены на контрольные матчи с Бразилией и Францией. Всего в списке 28 игроков.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»);

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»);

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания), Антон Швец («Ахмат»);

Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

Отмечается, что в данный список еще могут быть внесены изменения.

23 марта в «Лужниках» сборная России примет Бразилию, а 27 числа в Санкт-Петербурге сыграет с Францией.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС