Себастьян Шимански может стать игроком ЦСКА

Автор: Андрей Синельщиков 0

ЦСКА близок к приобретению 19-летнего полузащитника Себстьяна Шиманского. Польский футболист на данный момент выступает за варшавскую «Легию».

Сумма трансфера составит 7 миллионов евро. Стороны договариваются по поводу срока контракта и оформляют сделку.

19-летний Шимански является воспитанником «Легии». В прошлом сезоне он сыграл за «Легию» 38 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

Шимански попал в расширенный список сборной Польши на чемпионат мира-2018, однако в окончательной заявке его не было.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

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