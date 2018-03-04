ФИФА и ИФАБ включили в правила футбола видеоповторы и четвертую замену в дополнительное время

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) и международная футбольная ассоциация (ИФАБ) и включили в правила футбола видеоповторы и четвертую замену в дополнительное время. Решение об использовании нововведений на чемпионате мира-2018 примут 16 марта.

В штаб-квартире ФИФА в Цюрихе прошло ежегодное общее собрание, на котором председательствовал президент организации Джанни Инфантино. На нем было единогласно одобрено использование системы видеоповторов на основании результатов независимого анализа. Видеоповторы будут применять в ситуациях, связанных с фиксацией гола, назначением пенальти, прямой красной карточки, ошибки в идентификации игрока, которому выносится наказание.

Кроме того, в правила внесли пункт о четвертой замене в дополнительное время матчей, которую в тестовом режиме применяют с 2016 года.

Фото: Global Look Press

Источник: IFAB