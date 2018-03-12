Фанаты клуба Серии B избили двух футболистов из-за проигрыша команды

Футболисты «Асколи» Винченцо Вендитти и Самуэле Парлати подверглись нападению фанатов своего же клуба после поражения в 30-м туре от «Венеции» со счетом 0:1. Этот проигрыш стал для команды, выступающей во втором итальянском дивизионе 16-м в турнире.

Хулиганов было порядка 10 человек, их лица были скрыты клубными шарфами. После того, как они избили игроков, болельщики попросили их передать угрозы другим футболистам команды.

Примечательно, что Парлати в нынешнем сезоне выходил на поле всего лишь раз, а второй вратарь Вендитти и вовсе просидел все время на скамейке запасных.

После 30 туров «Асколи» замыкает таблицу Серии В, набрав 26 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia