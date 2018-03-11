Эйден Макгиди: «После поражений от ЦСКА Карпин нас запугивал и запирал на неделю на базе»

Бывший хавбек «Спартака» Эйден Макгиди рассказал, как оказался в московском клубе. Футболист выступал за красно-белых с 2010 по 2013 год.

«Я опасался ехать туда, но получил удовольствие. Еще в 2010 году знал, что мое время в «Селтике» подходит к концу. У меня там начался застой. Я знал это, клуб знал это, все это знали. Мне пришлось покинуть команду.

Переезд в Москву был отнюдь не моим предпочтением. Мне бы хотелось играть в Англии, но «Спартак» предложил так много денег, что в «Селтике» мне сказали: «Послушай, надо принять это предложение». И вот я приезжаю туда, надеваю красную майку и думаю: «Ну и чего мне здесь делать?». В раздевалке я не понимал языка. Там был переводчик, говорящий по-русски, по-английски, по-португальски, по-испански. Пытаешься сдружиться с партнерами, чтобы справиться. Но это было тяжело.

Главный тренер Валерий Карпин был старой закалки. Он мог на неделю закрывать нас на базе перед матчами. Карпин раздражал меня периодически, потому что любил нас запугивать. Если проигрывали дерби ЦСКА, запирал нас на еще одну неделю после матчей. Но в конечном итоге мне понравилось в Москве. Это был хороший опыт. К тому же я знал, что в Шотландии надеялись, что меня хватит там на полгода максимум и я прибегу назад с поджатым хвостом. Возможно, поэтому оставался в России так долго», — сказал Макгиди.

В текущем сезоне ирландский вингер провел за «Сандерленд» 29 матчей в английском Чемпионшипе, забил шесть мячей и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»