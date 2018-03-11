Шкодран Мустафи забил 1000-й гол «Арсенала» в АПЛ

Автор: Владимир Шевелев 0

Shkodran Mustafi

В матче 30-го тура АПЛ «Арсенал» — «Уотфорд» состоялось сразу два юбилея. К обоим оказались причастны немецкие игроки, выступающие за «канониров».

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи, открывший счет, стал автором 1000-го домашнего гола команды в премьер-лиге. Голевую передачу игроку обороны отдал его соотечественник Месут Озил, для которого этот ассист стал 50-м в АПЛ.

После 29 туров «Арсенал» занимает 6-е место, набрав 45 очков. Отставание от 4-й строчки составляет 13 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Арсенала» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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