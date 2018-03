Шкодран Мустафи забил 1000-й гол «Арсенала» в АПЛ

В матче 30-го тура АПЛ «Арсенал» — «Уотфорд» состоялось сразу два юбилея. К обоим оказались причастны немецкие игроки, выступающие за «канониров».

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи, открывший счет, стал автором 1000-го домашнего гола команды в премьер-лиге. Голевую передачу игроку обороны отдал его соотечественник Месут Озил, для которого этот ассист стал 50-м в АПЛ.

A perfect start — @MustafiOfficial heads @MesutOzil1088 's free-kick into the far corner to give us the lead#AFCvWFC 1-0 (8) pic.twitter.com/TdJya9R8xs

— Arsenal FC (@Arsenal) March 11, 2018