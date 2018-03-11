Милан Бадель: «Постараюсь сохранить дух Давиде Астори в команде»

Автор: Никита Пронин 0

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Милан Бадель принял капитанскую повязку после скончавшегося Давиде Астори. Хорват дал свой комментарий по этому поводу.

«Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы не просто сохранить его дух, но и сделать так, чтобы все те, кто был близок с ним, его ощущали. Будем пытаться вкладывать в нашу работу все, что он всегда делал: тяжелый труд, дух, решимость. Я постараюсь передать это команде.

Именно он держал нас всех вместе и помогал этой относительно новой и молодой команде сравнительно быстро развиваться. Мы хотим сохранить его прекрасный труд», — сказал Бадель.

Милан в текущем сезоне забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас в 22 матчах Серии А.

Фото: Global Look Press
Источник: Mediaset Premium

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