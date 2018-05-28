«Ливерпуль» объявил о переходе Фабиньо

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Фабиньо

Полузащитник «Монако» Фабиньо стал игроком «Ливерпуля». По неподтвержденным данным, сумма трансфера составила 50 млн евро.

«Я в настоящем восторге от этого перехода. Это нечто, чего я всегда хотел — я оказался в команде гигантского масштаба. Инфраструктура «красных» выглядит исключительно. Когда столь большой клуб делает тебе предложение, ты долго не раздумываешь. Я постараюсь написать собственную историю в этом клубе. Надеюсь, я смогу выигрывать трофеи с «Ливерпулем». Я постараюсь расти, учиться и совершенствоваться, стараясь войти в историю клуба», — сообщил Фабиньо.

Хавбек в течение пяти сезонов выступал в составе «Монако», проведя 225 игр и отметившись 29 голами. Официальная презентация футболиста в качестве игрока «Ливерпуля» намечена на 1 июля, когда в Европе откроется трансферное окно.

Фото: официальный сайт «Ливерпуля»
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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