Оле-Гуннар Сульшер: «Не могу комментировать слухи о Бэйле или о других игроках, которые выступают за другие клубы»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию, что клуб может приобрести нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Трансфер может состояться этим летом.

«Не могу комментировать слухи о Бэйле или о других игроках, которые выступают за другие клубы. Но, безусловно, летом мы будем искать качественных футболистов, способных сделать нашу команду лучше.

Существует много факторов, о которых нужно думать, когда покупаешь игроков. Это нелегко, ведь нам нужно думать не только о краткосрочной перспективе, но и о долгосрочной», — сказал Сульшер.

«Манчестер Юнайтед», набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Сегодня, 16 марта, «красные дьяволы» на выезде проведут матч 1/4 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном». Начало встречи запланировано на 22:55 мск.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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