Жозе Моуринью признал, что травмы Поля Погба можно было избежать

Автор: Владимир Шевелев 0

José Mourinho & Paul Pogba

«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью одержал победу над «Ливерпулем» (2:1). После игры «особенный» ответил на вопрос о травме полузащитника Поля Погба.

Французский футболист за день до встречи получил повреждение на тренировке манкунианцев и не попал в заявку на матч с «Ливерпулем».

«Погба получил травму на последней минуте последней тренировки перед игрой. Невероятно. Если бы я закончил тренировку на минуту раньше, с Погба всё было бы хорошо», — сказал Моуринью.

После сегодняшней победы «МЮ» закрепился на втором месте в АПЛ, набрав 65 очков после 30 туров.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Paul Pogba

Поль Погба сожалеет, что перешел в «Манчестер Юнайтед»

Nemanja Matić

Антонио Конте: «Желаю Матичу всего наилучшего. Не в воскресенье, а в будущем»

Romelu Lukaku

Ромелу Лукаку: «Моуринью считает меня своим сержантом на поле»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 