Жозе Моуринью признал, что травмы Поля Погба можно было избежать

«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью одержал победу над «Ливерпулем» (2:1). После игры «особенный» ответил на вопрос о травме полузащитника Поля Погба.

Французский футболист за день до встречи получил повреждение на тренировке манкунианцев и не попал в заявку на матч с «Ливерпулем».

«Погба получил травму на последней минуте последней тренировки перед игрой. Невероятно. Если бы я закончил тренировку на минуту раньше, с Погба всё было бы хорошо», — сказал Моуринью.

После сегодняшней победы «МЮ» закрепился на втором месте в АПЛ, набрав 65 очков после 30 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»