Софьян Ханни: «В «Спартаке» поздравили меня, что не придется играть в Хабаровске»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поделился ожиданиями от матча со «СКА-Хабаровск» в 22-м туре РФПЛ. Игра состоится 11 марта.

«Мы посмотрели пару видео, разобрали, как они играют, как мы можем против них действовать. Знаю, что эта команда идет последней в таблице, а еще то, что они расположены очень далеко. Все поздравляли меня, что мы играем дома и мне не придется играть в Хабаровске на выезде!

При такой погоде поле «Открытие Арены» очень хорошее. Меня готовили к тому, что придется играть на не самых лучших газонах. Но сегодня на тренировке все было отлично», — сказал Ханни.

Встреча «Спартак» — «СКА-Хабаровск» пройдет 11 марта в Москве на стадионе «Открытие». Начало – в 19:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»