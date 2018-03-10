«Барселона» продаст трех игроков ради приобретения Антуана Гризманна

Автор: Дмитрий Темников 0

Антуан Гризманн

Руководство «Барселоны» готово продать нескольких игроков. Эти трансферы будут осуществлены ради покупки Антуана Гризманна. 

По сообщению источника, каталонцы выставят на продажу троих футболистов. Выбор будет сделан между Рафиньей, Денисом Суаресом, Арда Тураном, Андре Гомешом и Алейшом Видалем. После проделанных трансферов сине-гранатовые планируют подписать контракт с Гризманном.

Сегодня стало известно, что жена нападающего «Атлетико» занимается поисками жилья в Барселоне. По некоторым данным, сам 26-летний француз уже дал устное согласие на переход в каталонскую команду.

Фото: Global Look Press
Источник: Skysports.com

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