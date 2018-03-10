Тома Лемар может стать игроком «Манчестер Сити»

Автор: Дмитрий Темников 0

Лемар

«Манчестер Сити» попытается приобрести футболиста «Монако» Тома Лемара. Об этом сообщают британские СМИ. 

По некоторым данным, покупка 22-летнего француза считается для руководства «горожан» главной трансферной целью на летнее трансферное окно. Английский клуб готов заплатить за полузащитника около 90 млн фунтов.

Напомним, ранее основным претендентом на Лемара считался лондонский «Арсенал». В текущем сезоне Лиги 1 Тома провел за «Монако» 30 игр и забил 5 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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