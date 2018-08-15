Диего Лаксальт, которым интересовался «Зенит», продолжит карьеру в «Милане»

Полузащитник «Дженоа» Диего Лаксальт в ближайшее время станет футболистом «Милана». На 25-летнего уругвайца ранее претендовал петербургский «Зенит».

Переговоры между сторонами начали стремительно продвигаться после срыва трансфера 25-летнего футболиста в «Зенит». В течение сегодняшнего дня, 15 августа, клубы уладят последние нюансы сделки. Лаксальт обойдётся «Милану» в € 14 миллионов плюс € 4 миллиона бонусов.

Лаксальт выступает за «Дженоа» с 2016 года. С того же времени игрок вызывается в сборную Уругвая, с которой дошёл до стадии 1/4 финала чемпионата мира – 2018, где команда уступила будущему триумфатору турнира Франции (0:2). Хавбек принял участие в 4 матчах мундиаля, в которых не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia