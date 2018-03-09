Криштиану Роналду и Виктор Цыганков – игроки недели в еврокубках

Форвард «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. А хавбек киевского «Динамо» Виктор Цыганков взял аналогичный приз в Лиге Европы.

Криштиану Роналду забил гол в ответном матче 1/8 финала с «ПСЖ» (2:1). В этом розыгрыше Лиги чемпионов португалец забил 12 мячей.

На звание лучшего футболиста также претендовали еще трое игроков: нападающий Гонсало Игуаин («Ювентус»), форвард Лерой Сане («Манчестер Сити») и полузащитник Джеймс Милнер («Ливерпуль»).

По итогам голосования за лучшего игрока в Лиге Европы Виктор Цыганков набрал 60% голосов. В матче с «Лацио» (2:2) 20-летний украинец забил и сделал голевую передачу.

На втором месте Генрих Мхитарян из «Арсенала» (33%), на третьем – Валон Бериша из «Ред Булл Зальцбург» (4%), на четвертом – Марсело из «Лиона» (3%).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»