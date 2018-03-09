«Манчестер Юнайтед» нацелился на Самюэля Умтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы намерены осуществить трансфер 24-летнего француза в летнее трансферное окно.

В действующем контракте футболиста с сине-гранатовыми прописана опция выкупа за 60 млн евро, «Манчестер Юнайтед» готов ее активировать. Англичане готовы предложить ему зарплату в 9 млн евро в год. Это в два раза больше, чем Умтити получает в Испании.

Сообщается, что в переходе игрока заинтересован лично главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью и он несколько раз связывался с Умтити и говорил с ним по телефону.

«Барселона» хотела бы продлить контракт с защитником, но считает сумму, предлагаемую «Юнайтед» слишком завышенной. Впрочем, желание подписать новое соглашение с французским футболистом до ЧМ-2018 может их заставить принять эти условия.

В текущем сезоне Умтити провел в Примере 19 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport