СМИ: Неймар попросил руководство «Барселоны» о своем возвращении

Форвард «ПСЖ» Неймар снова хочется вернуться в «Барселону». 26-летний бразилец дал понять руководству сине-гранатовых, что вновь готов присоединиться к каталонскому клубу.

По сообщениям Mundo Deportivo, нападающий понял слабость Лиги 1 в сравнении с испанской Примерой. Она также признался, что был обескуражен финансовыми возможностями парижан и хотел в новом клубе избавиться от тени Лионеля Месси, но это было ошибкой.

В «Барселоне» еще не решили, нужен ли им этот переход. В случае положительного ответа трансфер Неймара будет возможен не раньше 2019 года.

Напомним, Неймар стал игроком «ПСЖ» летом 2017 года за рекордные 222 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo