Леонид Слуцкий согласовал контракт с голландским «Витессом»

Автор: Юлия Древова 0

Леонид Слуцкий

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в следующем сезоне будет работать в Голландии. Российский специалист согласовал контракт с «Витессом».

Как сообщает De Telegraaf, клуб на данный момент ждет разрешения на работу для Слуцкого, чтобы объявить о заключенном соглашении. Технический директор клуба Марк ван Хинтум дал подтверждение этой информации.

Слуцкий возглавит команду со следующего сезона, когда ее покинет нынешний наставник «Витесса» Хэнк Фрейзер покинет свой пост в конце сезона.

Напомним, последним местом работы Слуцкого был английский «Халл Сити». Теперь 46-летний специалист станет первым российским тренером в эредивизие.

Фото: Global Look Press
Источник: De Telegraaf

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