Лига Европы, 1/8 финала. «Зенит» в гостях проигрывает «РБ Лейпциг»

Санкт-петербургский «Зенит» провел первый матч в топ-16 Лиги Европы. Сини-бело-голубые проиграли с минимальным счетом.

Лига Европы. 1/8 финала.

РБ ЛЕЙПЦИГ — ЗЕНИТ – 2:1 (0:0)

Лейпциг. 8 марта.

Стадион: «РБ Арена — Центральштадион». 18785 зрителей.

Судья: Овидиу Хацеган (Румыния)

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Юпамекано, Клостерман, Орбан, Лаймер (Бернардо, 46), Демме, Брума (Забитцер, 75), Кейта, Форсберг, Огустен (Поульсен, 79), Вернер.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Кришито, Мевля, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Ригони (Полоз, 80), Заболотный (Дриусси, 57), Кокорин.

Голы: 1:0 — Брума (56), 2:0 — Вернер (77), 2:1 — Кришито (86).

Предупреждение: Юпамекано (85).

14 (5) удары (в створ) 5 (2)

10 фолы 14

8 угловые 5

3 офсайды 4

65 % владения мячом 35

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» встречался на выезде с «РБ Лейпциг». Первый тайм прошел с преимуществом хозяев — Тимо Вернер пробил выше ворот, а удар Форсберга со штрафного угодил в штангу. На перерыв команды ушли при счете 0:0. Вторая половина продолжилась атаками «РБ Лейпциг» и воплотилась в гол Брумы после изящного паса пяткой от Вернера – 1:0. Вскоре, после ошибки Краневиттера в центре поля, Тимо Вернер уже сам имел возможность забить, но, после выхода один-на-один, пробил прямо в Лунева. За четверть часа до завершения игры герой матча Тимо Вернер удвоил преимущество хозяев, воспользовавшись передачей Кейта — 2:0. За четыре минуты до конца основного времени «Зенит» сумел сократить отставание — капитан гостей Доменико Кришито со штрафного сделал счет 2:1.

Фото: Официальный твиттер ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»