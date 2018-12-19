Алана Мамаева: «Огромные деньги сносят голову футболистам»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана поделилась мнением о причинах вызывающего поведения футболистов. Девушка считает, что большие деньги сносят голову футболистам.

– Почему у нас резко все футболисты стали злодеями?

– Они не стали, а немножко расслабились. В таком молодом возрасте они зарабатывают все-таки огромные деньги, гигантские, которые сносят им голову. Я понимаю, что это зарабатывалось трудом, но в любом случае это гигантские деньги, которые падают на молодого пацана, который не знает, куда себя деть.

И от этого немножко сносит башню, потому что у тебя есть деньги, безнаказанность за твои действия, и ты делаешь что хочешь. Когда это раз прокатывает, два, три, массово прокатывает, вот они и делают что хотят.

– Как исправить данную ситуацию?

– Во-первых, в футбольных школах и клубах должны быть психологи, которые бы этих мальчиков правильно вели и правильные цели ставили. Психологи должны работать и в команде, чтобы создать команду. Например, у нас, в «Краснодаре», нет команды, у каждого своя жизнь.

Они не могут сказать, что это команда. Они не общаются вне футбола, близких отношений у них нет. Каждый сам за себя, – сказала Мамаева.

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube-канал «Дневник хача»