Пер Мертезакер организует свой прощальный матч

Автор: Владимир Шевелев 0

Per Mertesacker

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер объявил дату прощального матча. Чемпион мира-2014 завершит карьеру после этого сезона.

Немецкий игрок обороны сыграет прощальный матч 13 октября в родном городке Паттензен. Соперниками по матчу будут команды «Легенды ФК «Паттензен» и «Друзья Пера».

«Предполагается, что все закончится там, где началось», – сказал отец футболиста Стефан Мертезакер.

С лета 2018 года Пер Мертезакер займет место в структуре «Арсенала», за который выступает с августа 2011 года. В текущем сезоне 33-летний защитник провел за «канониров» 5 игр в АПЛ и забил один мяч. В его активе 104 матча и 4 гола за сборную Германии.

Фото: Global Look Press
Источник: DPA

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Обамеянг

«Арсенал» готов предложить за Пьера-Эмерика Обамеянга 50 млн евро

Пьер-Эмерик Обамеянг

Дортмундская «Боруссия» требует с «Арсенала» 70 млн евро за Пьера-Эмерика Обамеянга

Йоахим Лев

Йоахим Лев о работе в «Баварии»: «У меня контракт с DFB до 2020 года»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 