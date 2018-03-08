Пер Мертезакер организует свой прощальный матч

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер объявил дату прощального матча. Чемпион мира-2014 завершит карьеру после этого сезона.

Немецкий игрок обороны сыграет прощальный матч 13 октября в родном городке Паттензен. Соперниками по матчу будут команды «Легенды ФК «Паттензен» и «Друзья Пера».

«Предполагается, что все закончится там, где началось», – сказал отец футболиста Стефан Мертезакер.

С лета 2018 года Пер Мертезакер займет место в структуре «Арсенала», за который выступает с августа 2011 года. В текущем сезоне 33-летний защитник провел за «канониров» 5 игр в АПЛ и забил один мяч. В его активе 104 матча и 4 гола за сборную Германии.

Фото: Global Look Press

Источник: DPA

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»