Ромелу Лукаку: «Моуринью считает меня своим сержантом на поле»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился мнением о работе с Жозе Моуринью. У бельгийского форварда сложилось великолепное взаимопонимание с главным тренером «МЮ».

«Думаю, тренер считает, что я его сержант на поле. И для нападающего это немного странно, обычно такую роль выполняют полузащитники. Я всегда усердно работал и я благодарен, но я все-таки нападающий, который должен забивать голы. Моуринью очень хорош, думаю, он понимает, что у меня военная психология.

Думаю, я много работаю на команду, и Моуринью знает, что может обратиться ко мне в любой момент. Я всегда ставлю команду на первый план, и я сказал ему, что команда – это самое важное. Желание побеждать стало еще больше с того момента, как я перешел в «МЮ».

Я всегда хотел выигрывать и бороться за трофеи. Я всегда ставил именно это на первый план, а не свои личные достижения. Думаю, Моуринью это знает, поэтому я много играю», – сказал Лукаку.

В текущем сезоне бельгийский нападающий провел за «МЮ» 28 матчей в АПЛ, забил 14 мячей и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»