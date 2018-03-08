Бранислав Иванович: «В Лейпциге «Зенит» должен отработать как единое целое. Физически и психологически мы готовы»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от первой игры 1/8 против «Лейпцига». Матч состоится сегодня в 23:05 по московскому времени.

«Лейпциг» хоть чем-то похож на «Селтик»? Нет. Это совсем другая команда. Крайне опасная, играющая в агрессивный футбол. «Лейпциг» много атакует, любит это делать, а вот обороняться – не очень. В его составе быстрые, напористые игроки. Думаю, нас ждет самый сложный на данный момент матч.

«Зениту» и самому в чем-то проще играть именно с такими командами? Посмотрим. Первая игра из двух всегда тяжелая. Тем более, если она на выезде. Главная задача в такой ситуации – постараться забить. Этот фактор многое значит перед ответной встречей. Но и пропускать самим нежелательно. Для этого в Лейпциге должны отработать как единое целое. Считаю, физически и психологически мы готовы», — заявил Иванович.

Напомним, в 1/16 финала петербуржцы выбили именно «Селтик» (0:1; 3:0). Первый гол в ответной встрече против шотландцев забил именно сербский защитник.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Матч ТВ