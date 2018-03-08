На прощание с Давиде Астори прибыли члены всех клубов Серии А

Сегодня во Флоренции состоялись похороны экс-капитана «Фиорентины» Давиде Астори. На прощание с футболистом пришли 10 тысяч человек.

Помимо болельщиков на траурную церемонию приехали представители всех 20 клубов Серии А. Члены команд приняли участие к церкви до похоронной процессии.

Астори скончался во сне в воскресенье, 4 марта. Вскрытие показало, что 31-летний игрок умер из-за брадиаритмии, что означает нарушение сердечного ритма (количество ударов сердца в минуту время от времени снижается ниже допустимых значений).

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер-аккаунт Football Italia