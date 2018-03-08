Игроки «Мордовии» отказываются выступать за команду из-за денежных задолженностей

Футболисты «Мордовии» устроили забастовку из-за долгов по зарплате. 7 марта члены команды отказались от поездки в Пензу на контрольный матч против местного «Зенита».

По данным СМИ, игроки не получали денег с осени прошлого года, из-за чего сейчас и отказываются тренироваться. Сообщается, что футболисты не из Саранска отправились по своим домам и вернутся только при начислении зарплат на их банковские карты.

Под вопросом проведение и следующего товарищеского матча с «Димитровградом». Встреча запланирована на 11 марта на саранском стадионе «Старт».

Фото: пресс-служба ФК «Мордовия»

Источник: Столица С