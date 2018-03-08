Сергей Семак: «Хотел бы стать тренером «ПСЖ» через 5-10 лет»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что готов через несколько лет возглавить «ПСЖ». 42-летний специалист выступал за парижскую команду с 2005 по 2006 год в качестве игрока.

«Обидно, что провел в «ПСЖ» всего год. Мне нравились Париж и Франция. Но из-за семейных обстоятельств и возможностей, которые мне обещали в российских клубах в то время, я принял решение вернуться на родину. В любом случае у меня остались только хорошие воспоминания о чемпионате Франции. Жаль, что уже не сыграю в нём.

Где вижу себя через 5-10 лет? Возможно, в Париже. Хотелось бы в качестве тренера, но и возвращение как туриста меня бы не огорчило», — отметил Семак.

Как сообщалось ранее, руководство парижан готово начать переговоры с наставником «Челси» Антонио Конте, который может сменить на посту действующего тренера команды Унаи Эмери.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal