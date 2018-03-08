Массимилиано Аллегри: «Барселона» – единственный клуб, против которого я не хотел бы играть в ЛЧ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о своих предпочтениях относительно соперника в 1/4 финала Лиги чемпионов. Бьянконери обыграли «Тоттенхэм Хотспур» в ответном матче 1/8 финала (2:1) и пробились в следующую стадию турнира.

«Единственная команда, против которой я не хотел бы сыграть, — это «Барселона». Потому что мы каждый год играем с ними, каждый год одно и то же: «Барселона», «Барселона», «Барселона». Пора остановиться», – отметил Аллегри.

Напомним, что «Ювентус» встречался с «Барселоной» в финале ЛЧ-2015 (1:3) и в прошлогоднем четвертьфинале. Тогда туринцам удалось пройти дальше (3:0 по сумме двух матчей).

Фото: Global Look Press

Источник: Viasport 1