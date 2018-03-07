Симон Миньоле сменил агента и летом планирует уйти из «Ливерпуля»

Автор: Владимир Шевелев 0

Simon Mignolet

Симон Миньоле не доволен своим положением в «Ливерпуле». Голкипер «красных» планирует покинуть клуб по завершении сезона.

Бельгийский вратарь недоволен тем, что потерял место в стартовом составе «красных» и сейчас является дублером Лориса Кариуса. 30-летний игрок готов к смене команды летом и несколько недель назад сменил агента.

Сообщается, что заинтересованность в Миньоле могут проявить дортмундская «Боруссия», «Наполи», а также ряд клубов английской премьер-лиги.

В текущем сезоне бельгийский кипер провел за «Ливерпуль» 19 игр в АПЛ, пропустил 24 мяча и семь раз отыграл «на ноль».

Фото: Global Look Press
Источник: La Derniere Heure

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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