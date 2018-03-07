«Лужники» признаны лучшим стадионом 2017 года

Стадион «Лужники» назван лучшим в 2017 году. Рейтинг сформирован по версии экспертов популярного сайта.

Пять архитекторов сформировали специальную комиссию, которая при выборе руководствовалась тремя ключевыми факторами: архитектурная ценность, функциональность и инновации.

«Лужники», которые в ноябре прошлого года приняли свой первый матч после реконструкции, опередили «Ю Арена» во французском Нантере, третье – «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США).

В топ-10 также попал стадион «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Фото: Global Look Press

Источник: StadiumDB.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»