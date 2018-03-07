Набиль Фекир не сыграет с ЦСКА

Полузащитник и лидер «Лиона» Набиль Фекир пропустит первую игру с ЦСКА. Футболист еще не успел восстановиться после травмы.

«Лион» отправился в Москву без своего капитана и лидера команды Набиля Фекира. Сообщается, что игрок не восстановился полностью от недавно полученной травмы в матче чемпионата Франции.

Встреча 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Лионом» начнется в 8 марта в 21:00 по мск.

В текущем сезоне Фекир забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач в 24-ех матчах Лиги 1.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

