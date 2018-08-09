Тибо Куртуа подписал контракт с мадридским «Реалом» на 6 лет

Автор: Андрей Синельщиков 0

Голкипер Тибо Куртуа официально стал игроком «Реала». 26-летний футболист подписал контракт с мадридским клубом до лета 2024 года.

«Королевский клуб» заплатит «Челси» за бельгийца около 40 миллионов евро.

Тибо Куртуа перешел в «Челси» из «Генка» в 2011 году, но три года выступал на правах аренды в «Атлетико», дебютировав за лондонский клуб только в сезоне-2014/15.

Бельгийский вратарь выиграл с «Челси» 4 трофея – два чемпионата Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер мадридского «Реала»

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