Тибо Куртуа подписал контракт с мадридским «Реалом» на 6 лет

Голкипер Тибо Куртуа официально стал игроком «Реала». 26-летний футболист подписал контракт с мадридским клубом до лета 2024 года.
«Королевский клуб» заплатит «Челси» за бельгийца около 40 миллионов евро.
👋 #WelcomeCourtois
🖋 @thibautcourtois pic.twitter.com/NR8eP0IWLw
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 9, 2018
Тибо Куртуа перешел в «Челси» из «Генка» в 2011 году, но три года выступал на правах аренды в «Атлетико», дебютировав за лондонский клуб только в сезоне-2014/15.
Бельгийский вратарь выиграл с «Челси» 4 трофея – два чемпионата Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер мадридского «Реала»