В следующем туре серии А команды выйдут на поле в футболках Давиде Астори

Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго рассказал об организации памятных мероприятий. Они будут осуществлены в честь скончавшегося капитана «Фиорентины» Давиде Астори.

«Я предложил, чтобы в следующем туре все команды вышли на поле в футболках Астори. Все в руководстве серии А поддержали и взялись за организационные вопросы.

Было нелегко принять решение об отмене матчей минувшего тура, особенно если учитывать, что на миланское дерби были проданы все билеты, но, думаю, это было правильным решением, чтобы почтить память Астори», – сказал Малаго.

Напомним, что Астори скончался в ночь на 4 марта в отеле перед игрой с «Удинезе». Все воскресные матчи серии А и серии Б были отменены.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»